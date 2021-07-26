В Киеве допустили вариант силового освобождения Донбасса после выборов в России

Киев, 26 июля. Украине следует задуматься о силовом освобождении Донбасса после осенних выборов в Госдуму РФ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Юрий Грымчак.

Экс-политик допустил вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в РФ. По его словам, хотелось бы урегулировать ситуацию в регионе политико-дипломатическим путем. Однако также предложил Киеву свой вариант решения проблемы.

«Армию надо готовить к возможному применению оружия», — констатировал экс-замминистра.

Бывший депутат выразил опасения насчет Москвы. Грымчак полагает, что участие граждан в голосовании, которые живут в Донбассе, якобы говорит о намерении России присоединить эти территории.

Федеральное агентство новостей /

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что наличие двойного гражданства не помешает жителям региона участвовать в выборах. Более того, он опровергал заявления Киева о том, что Москва якобы намерена поглотить Донбасс.

Политолог Владимир Корнилов ранее предупредил владельцев российских паспортов в Донбассе. Эксперт отметил, что Конституция Украины запрещает иметь двойное гражданство.