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В Киеве допустили вариант силового освобождения Донбасса после выборов в России

  /   Обновлено: 26 июля 2021 11:16
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Украина
В Киеве допустили вариант силового освобождения Донбасса после выборов в России
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 июля. Украине следует задуматься о силовом освобождении Донбасса после осенних выборов в Госдуму РФ. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Юрий Грымчак.

Экс-политик допустил вариант силового освобождения Донбасса после парламентских выборов в РФ. По его словам, хотелось бы урегулировать ситуацию в регионе политико-дипломатическим путем. Однако также предложил Киеву свой вариант решения проблемы.

«Армию надо готовить к возможному применению оружия», — констатировал экс-замминистра.

Бывший депутат выразил опасения насчет Москвы. Грымчак полагает, что участие граждан в голосовании, которые живут в Донбассе, якобы говорит о намерении России присоединить эти территории.

В Киеве допустили вариант силового освобождения Донбасса после выборов в России
Федеральное агентство новостей  / 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что наличие двойного гражданства не помешает жителям региона участвовать в выборах. Более того, он опровергал заявления Киева о том, что Москва якобы намерена поглотить Донбасс.

Политолог Владимир Корнилов ранее предупредил владельцев российских паспортов в Донбассе. Эксперт отметил, что Конституция Украины запрещает иметь двойное гражданство.

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Все новости / Украина / В Киеве допустили вариант силового освобождения Донбасса после выборов в России
украина донбасс грымчак
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