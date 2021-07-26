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Капитан 1-го ранга Дандыкин оценил два слова Шойгу о параде в честь Дня ВМФ
Общество
Капитан 1-го ранга Дандыкин оценил два слова Шойгу о параде в честь Дня ВМФ
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу описал прошедший накануне в Петербурге военно-морской парад весьма лаконичной фразой. Генерал армии может позволить себе такую скромность слов, считает российский военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

В Сети активно обсуждают слова Шойгу, сказанные в момент обсуждения мероприятия за кадром. Руководитель оборонного ведомства страны произносит о параде всего два слова:

«Угу, красиво».

«Конечно, все было прекрасно и красиво, это было видно по реакции президента. Мне кажется, все прошло на самом высоком уровне. И, естественно, любое мероприятие — это, конечно, определенное напряжение и для тех, кто принимает. К тому же определенное волнение моря в Кронштадте было на рейде — там немного катер покачивало. Тем не менее все было достойно и действительно красиво. Ну а министр обороны — человек военный, и он вправе быть немногословным», — подчеркнул военный эксперт.

Капитан 1-го ранга Дандыкин оценил слова Шойгу о параде в честь Дня ВМФ
Невские Новости  / Надежда Капранова

По мнению Дандыкина, мероприятия в честь Дня ВМФ, прошедшие в разных городах России, были проведены на достойном уровне. А в случае огрехов организаторов информация будет доведена до них, как это и бывает, вне официальных трансляций и кадров.

«Но я думаю, что все прошло на самом высоком уровне, впрочем, как и везде, как и в Севастополе. Показали, что военный флот действительно развивается, что количество новых единиц уже превышает те, которые советской постройки. Было красиво, и мы все это видели. Стало понятно, что у нашего флота есть военное будущее однозначно», — подытожил Василий Дандыкин.

Капитан 1-го ранга Дандыкин оценил слова Шойгу о параде в честь Дня ВМФ
Невские Новости  / Надежда Капранова

На праздновании Дня военно-морского флота выступил и президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что российский флот располагает всем необходимым для обеспечения безопасности страны и способен нанести военный удар по противнику при необходимости.

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