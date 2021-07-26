ВСУ применили тяжелое оружие для обстрела двух населенных пунктов в ДНР

Донецк, 26 июля. Вооруженные силы Украины 26 июля вновь нарушили режим перемирия и обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике.

Под огонь попали поселки Яковлевка и Старомихайловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. Бойцы ВСУ применили тяжелое оружие для обстрела.

Вооруженные силы Украины систематически устраивают провокации около линии разграничения в Донбассе. Например, 24 июля бойцы ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли территории ДНР из гранатометов и минометов.

Также ранее издание RT сообщило, что в ДНР и ЛНР приветствуют подачу Россией жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины. Москва хочет привлечь Киев к ответственности за гибель мирного населения и незаконное лишение свободы.