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ВСУ применили тяжелое оружие для обстрела двух населенных пунктов в ДНР

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:54
Новороссия
ВСУ применили тяжелое оружие для обстрела двух населенных пунктов в ДНР
Федеральное агентство новостей

Донецк, 26 июля. Вооруженные силы Украины 26 июля вновь нарушили режим перемирия и обстреляли населенные пункты в Донецкой Народной Республике.

Под огонь попали поселки Яковлевка и Старомихайловка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе. Бойцы ВСУ применили тяжелое оружие для обстрела.

Вооруженные силы Украины систематически устраивают провокации около линии разграничения в Донбассе. Например, 24 июля бойцы ВСУ пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреляли территории ДНР из гранатометов и минометов.

Также ранее издание RT сообщило, что в ДНР и ЛНР приветствуют подачу Россией жалобы в Европейский суд по правам человека против Украины. Москва хочет привлечь Киев к ответственности за гибель мирного населения и незаконное лишение свободы.

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