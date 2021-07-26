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Ветеран ВМС США заявил об угрожающих масштабах проблемы пьянства и распутства на флоте

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:45
Армия
Ветеран ВМС США заявил об угрожающих масштабах проблемы пьянства и распутства на флоте
facebook.com  /  USS Iwo Jima LHD 7

Вашингтон, 26 июля. Проблема пьянства и распутства в Военно-морских силах США приняла устрашающие масштабы и несет угрозу безопасности страны, заявил американский аналитик.

Недавно сенатор от Республиканской партии США Том Коттон выступил в конгрессе с докладом, касающимся проблем ВМС страны. Одним из ключевых недостатков политик считает тягу к разврату и разгульному образу жизни у американских моряков. Как передает «ПолитРоссия», с этим полностью согласен военный эксперт Лютер Рэй Абель.

В своем материале для издания National Review Абель, сам будучи ветераном ВМС США, подчеркивает, что жизнь моряка является довольно тяжелой. У них нет выходных или праздничных дней, они вынуждены большую часть дня уделять тяжелой работе или тренировкам, из-за чего у них мало времени остается на себя. По мнению аналитика, это и приводит к тому, что при первой же возможности матросы спускают все свое жалование на алкоголь, проституток или подержанные автомобили.

Однако эксперт указывает, что проблема пьянства и распутства на флоте приобрела угрожающие масштабы и несет опасность не только самим морякам и окружающим, но и национальной безопасности страны. Как отмечает автор, управлять тяжелыми машинами и орудиями весьма трудно и без последствий запоя. Также Абель напомнил трагический случай, когда пьяный матрос за рулем стал виновником гибели четырех человек на фестивале в Сан-Диего.

Однако пока пьянство и разврат остаются в почете на американском флоте, даже в его гимне есть упоминание об алкоголе. Ветеран ВМС подчеркивает, что если не начать заниматься данной проблемой, она будет только разрастаться и приведет ко многим печальным последствиям.

Ранее сообщалось, что Пентагон массово списывает бракованные корабли ВМС США. Среди них как новые модели, так и старые.

Некоторое время назад Военно-транспортное судно ВМС США Yuma зашло в Черное море, передает телеканал RT.

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сша флот ветеран распутство
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