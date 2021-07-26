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Тихановской не удалось выпросить у США новые санкции против Белоруссии

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:48
Политика
Тихановской не удалось выпросить у США новые санкции против Белоруссии
tsikhanouskaya.org  /  Светлана Тихановская

Вашингтон, 26 июля. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не может обещать новых санкций против Минска после визита в США.

В Вашингтоне Тихановская встретилась с представителями американской администрации. По итогам переговоров она сообщила, что беседа шла о секторальных санкциях против Белоруссии.

«Я очень надеюсь, что в ближайшее время США отреагируют на нашу встречу и будут введены секторальные санкции. Дату сказать не могу и ничего не обещаю, но очень надеюсь», — сообщила Тихановская.

Также экс-кандидат отметила, что на таких встречах сложно выпросить «обещания», но она «предпринимала усилия», чтобы объяснить ситуацию в Белоруссии. В ходе своего визита она также встретилась в Нью-Йорке с представителями белорусской диаспоры.

Политолог Николай Сергеев ранее рассказал, почему Тихановская не имеет поддержки и влияния в США. Вашингтон после попыток раскрытия реальной террористической сети не хотят с ней связываться. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не уточнила, почему американский лидер Джо Байден не стал назначать с ней встречу, пишет НСН.

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