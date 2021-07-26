Сотрудники МЧС ликвидировали 45 очагов лесных пожаров в Якутии

Якутск, 26 июля. Сотрудники экстренных служб сообщили о ликвидации 45 природных пожаров на территории Якутии. Еще два очага возгорания находятся на особом контроле у МЧС.

Один из вызывающих опасение пожаров находится почти в трех километрах от села Ударник Томпонского района, а другой — в двух километрах от села Хара-Тумул Оймяконского района. По информации специалистов, угрозы населенным пунктам нет, сообщает источник в экстренных службах региона.

В состояние готовности приведена аэромобильная группировка МЧС, в состав которой входят 90 человек. Всего за сутки в тушении пожаров приняли участие 2 105 человек и 284 единиц техники. Все ресурсы были привлечены органами управления Якутской территориальной подсистемы РСЧС для борьбы с огнем.

Ситуацию с лесными пожарами держат на контроле и в Подмосковье. В МЧС подчеркнули, что граничащим с лесными массивами населенным пунктам уделяется особенное внимание со стороны ведомства, сообщало РИАМО.