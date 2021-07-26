Мужчина утонул на глазах сына во время купания на реке в Пугачеве

Саратов, 26 июля. Из воды извлекли тело 40-летнего мужчины, который утонул во время купания в одном из районов Саратовской области.

Кск сообщили в региональном СУ СКР, все произошло днем 25 июля на реке Иргиз в городе Пугачеве. Мужчина пошел купаться вместе со своим сыном. В один момент мальчик вышел из воды и понял, что отца не берегу нет. Об этом он незамедлительно сообщил родственникам. Утром во время поисков они обнаружили утопленника и извлекли его тело на берег.

«Для определения точной причины смерти назначено судебно-медицинское исследование. Обстоятельства случившегося выясняются. После проверки примут процессуальное решение», — рассказали следователи.

При осмотре тела видимых признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Похожий инцидент произошел на днях в Находке. Как сообщала Deita, во время купания в море утонула восьмилетняя девочка. Расследованием ситуации занялись следственные органы.