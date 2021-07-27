День Крещения Руси 2021: история, ответ Путина на исторические притязания Украины

День Крещения Руси — праздник, отмечаемый 28 июля. В этот день в России, на Украине и в Белоруссии вспоминают крестителя Руси — великого равноапостольного князя Владимира. Праздник приурочен к церковному поминовению (дню смерти) князя Владимира (11 июня 978-й — 15 июля 1015-й). Русская православная церковь (РПЦ) поминает этого святого 28 июля (15 июля по старому стилю).

Крещение Руси, главную заслугу в котором приписывают Владимиру, историки относят к 988 году. События этого времени известны из литературного памятника — летописи «Повесть временных лет». В то время Владимир Красное Солнышко был киевским князем (тогда Киев считался главным городом русских земель).

Согласно историческим свидетельствам, Владимир, решив отказаться от язычества, после долгих раздумий остановил свой выбор на византийском варианте христианства. Христианство стало всеобщей религией на Руси не сразу, процесс занял несколько веков. При этом в народе многие языческие верования и традиции остались, отчасти наполнившись христианским содержанием. Так, на Руси был чрезвычайно развит народный культ Богородицы — всеобщей заступницы и защитницы в годы бед и лишений.

Христианизация Руси сыграла важную роль в становлении русской государственности, что во многом сформировало Российскую империю. После Октябрьской революции религиозность в народе подавлялась сверху, но тем не менее сохранилась. Возрождение сначала религиозной, а затем и церковной жизни на территории бывшего СССР началось в конце 1980-х годов и продолжилось после распада Советского Союза.

В память о Крещении Руси в Москве на Боровицкой площади в 2016 году был установлен памятник князю Владимиру. В День Крещения Руси в России проводится большое количество мероприятий, посвященных не только религии, но и отечественной истории.

mos.ru / Официальный сайт мэра и правительства Москвы

Спор из-за князя Владимира

На Украине также есть праздник, посвященный христианизации Руси. Однако украинские историографы пытаются доказать, что русские к этому событию не имеют отношения, а князь Владимир полностью «принадлежит» Украине, поскольку княжил в Киеве.

На Украине праздник, который называется День Крещения Киевской Руси — Украины, отмечается два дня 27–28 июля. В эти дни на Украине проходят многолюдные крестные ходы, которые организуют разные ветви православной церкви. За «официальное» шествие отвечает раскольническая ПЦУ (Православная церковь Украины), однако крестный ход тех, кто остался верен канонической ветви православия, как правило, бывает гораздо многолюднее.

Напомним, в 2019 году ПЦУ получила от Константинопольского патриархата томос, предоставивший ей статус автокефалии. Это решение привело к конфликту Константинопольского патриарха с Московским патриархатом, после чего РПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем.

Отметим, в своей статье «Об историческом единстве русских и украинцев» президент РФ Владимир Путин убедительно доказал, что притязания Украины на общее прошлое не имеют под собой почвы, а политика нынешних киевских властей на полный разрыв с Россией является деструктивной и опасной. Президент на исторических примерах убедительно доказывает, что русские и украинцы — это не просто единое целое, но и один народ.

По словам Путина, украинские элиты пытаются обосновать независимость своей страны через отрицание ее прошлого, мифологизируют и переписывают историю, называя «оккупацией» нахождение Украины в составе Российской империи и СССР.

Искусственно воздвигнутая стена между Россией и Украиной — это большая общая беда и трагедия, вызванная не только общими ошибками, но и действиями тех, кто всегда стремился подорвать славянское единство, стравить между собой части единого народа, говорится в статье Владимира Путина.