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Бывший посол США в Киеве заявил, что Байден дал Путину инструмент давления на Украину

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:55
Политика
Бывший посол США в Киеве заявил, что Байден дал Путину инструмент давления на Украину
Global Look Press  /  Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 26 июля. Лидер США Джо Байден позицией по газопроводу «Северный поток — 2» дал президенту России Владимиру Путину инструмент давления на Украину и другие страны Восточной Европы.

Соответствующее заявление сделал бывший американский посол на Украине Джон Хербст. По его словам, Байден сделал подарок канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, но также и дал Путину инструмент давления.

«Нужно понять, что это решение не было подарком для России, это был подарок для Германии, для Меркель, но всё-таки это было в угоду Путину. Это дает Путину новый инструмент, чтобы нажимать на Украину и другие страны Восточной Европы», — подчеркнул он.

Бывший посол США в Киеве заявил, что Байден дал Путину инструмент давления на Украину
Global Look Press  / Stefan Sauer/dpa

Помимо этого, Хербст уточнил, что «Белый дом боится встречи» между президентом Украины Владимиром Зеленским и американскими конгрессменами. Он объяснил это тем, что большинство сенаторов против решения Байдена по строительству газопровода.

Ранее экс-глава государства Дональд Трамп заявил, что «остановил» «Северный поток — 2», а Байден его одобрил. По словам бывшего президента, никто не был жестче с российской стороной, чем он, сообщала «Национальная служба новостей».

Кроме того, представитель Госдепа США Джордж Кент рассказал, каким образом Белый дом намерен защищать интересы Украины. По его словам, страна собирается отстаивать интересы Киева, пресекая давление Кремля в сфере энергетической политики.

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украина путин сша байден хербст
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