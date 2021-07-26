Фильм Bellingcat о «Вагнергейте» выйдет 29 июля

Организация Bellingcat, известная своими скандальными публикациями, анонсировала скорый выход «расследования» об инциденте в Белоруссии 29 июля 2020 года.

В тот день белорусские спецслужбы задержали 33 гражданина России из-за того, что те якобы прибыли в страну для совершения провокаций и дестабилизации обстановки. Однако 14 августа эти люди были переданы России.

Вскоре после этого в СМИ начали муссироваться слухи, согласно которым таким образом была сорвана спецоперация украинской разведки с целью захвата россиян. Обобщенно это событие часто называют «Вагнергейт», связывая задержанных с «ЧВК «Вагнер».

Дата публикации расследования Bellingcat на эту тему неоднократно переносилась. На сей раз выход «расследования» анонсирован на 29 июля — годовщину инцидента. Выйдет он или нет — пока непонятно.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Валерия Кондратюка и назначил на его место Александра Литвиненко. Соответствующие указы опубликованы в пятницу, 23 июля, на сайте главы украинского государства.

Bellingcat давно имеет репутацию структуры, которая используется западными спецслужбами в ситуациях, когда нужно выдвинуть некие обвинения (чаще всего — в адрес России), но доказательная база слаба. Организация периодически оказывается в центре скандалов, связанных с произвольной трактовкой фактов и даже прямыми попытками фабрикации материалов расследований.