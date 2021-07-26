Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края

Красноярск, 26 июля. Сотрудник нацпарка «Шушенский бор» при патрулировании территории обнаружил детенышей косули. Малыши прятались в траве.

После подрастания молодой травы приходит период подготовки самок к рождению детенышей. Они, тщательно укрываясь в растительных местах в лесу, приносят новое потомство. Обычно косуля рожает двоих малышей, реже одного или трех.

При появлении на свет у косулят уже открыты глаза и хорошо развит слух. Через час они могут совершать непродолжительные прогулки.

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру — щетинохвостых бетонгов, сообщал сайт РИАМО. Специалисты кормят его шампиньонами и вешенками. Скоро они смогут кушать зерна, саранчу, зеленые листья и траву.