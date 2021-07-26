В России предложили запретить продажу животных на рынках и в зоомагазинах

Москва, 26 июля. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил законодательно установить места, где разрешена продажа животных.

Документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Согласно его тексту, предлагается запретить торговлю животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, передает ТАСС.

Поправки планируется внести в закон об ответственном обращении с животными. Таким образом, депутат Госдумы предлагает законодательно закрепить, где разрешена продажа животных.

Ранее Владимир Бурматов предрек закрытие птичьих рынков. Он считает, что животных надо брать домой из приютов.