Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:27
10:26
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 26 июля, праздники, факты, люди
10:25
Политика
Посол России назвал японский протест неприемлемым
10:25
Общество
Кузнецова отметила недопустимость ограничения прав детей из-за вакцинации
10:24
Происшествия
Словесная перепалка между соседями в Петербурге переросла в драку со стрельбой
10:23
Общество
Ростовская область вошла в число лидеров по вакцинации
10:22
Общество
Метро не будет: вице-премьер Хуснуллин закрыл вопрос с ростовской подземкой
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Все новости

В России предложили запретить продажу животных на рынках и в зоомагазинах

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:25
Общество
В России предложили запретить продажу животных на рынках и в зоомагазинах
pixabay.com

Москва, 26 июля. Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил законодательно установить места, где разрешена продажа животных.

Документ внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Согласно его тексту, предлагается запретить торговлю животными в зоомагазинах и на так называемых птичьих рынках, передает ТАСС.

Поправки планируется внести в закон об ответственном обращении с животными. Таким образом, депутат Госдумы предлагает законодательно закрепить, где разрешена продажа животных.

Ранее Владимир Бурматов предрек закрытие птичьих рынков. Он считает, что животных надо брать домой из приютов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В России предложили запретить продажу животных на рынках и в зоомагазинах
запрет животные продажа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru