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Япония внимательно отнеслась к предложению Путина по Курильским островам

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:23
Политика
Япония внимательно отнеслась к предложению Путина по Курильским островам
Федеральное агентство новостей

Токио, 26 июля. Правительство Японии внимательно отнеслось к предложению президента России Владимира Путина по Курильским островам, заявил генсек кабмина страны Кацунобу Като.

Япония воздержится от «гадания о содержании» предложений, но по вопросу совместной экономической деятельности на Курильских островах Токио и Россия ведут активные переговоры.

«Мы вели активные переговоры с российской стороной о том, как осуществлять общую деятельность, не нарушая правовые позиции обеих стран», — рассказал Като на пресс-конференции.

Чиновник добавил, что правительство внимательно отнеслось к словам Путина.

Япония внимательно отнеслась к предложению Путина по Курильским островам
Пресс-служба Фонда «Росконгресс»  / 

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что специальный режим позволит активизировать экономическую деятельность на Курилах. По его словам, такое решение стало бы хорошим для многих инвесторов и просто активных людей.

Как сообщает НСН, посол России в Японии Михаил Галузин вызван в МИД страны на фоне визита Мишустина на Курильские острова. Премьер-министр впервые отправился на Итуруп, до этого в 2019 году спорные территории посещал Дмитрий Медведев.

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