МИД Японии вызвал российского посла на фоне визита Мишустина на Итуруп

Токио, 26 июля. Посла Российской Федерации Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест на фоне посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Итурупа.

Соответствующую информацию распространило агентство Kyodo со ссылкой на источники в руководстве министерства. Уточняется, что выразить российскому дипломату протест намерен постоянный заместитель главы японского внешнеполитического ведомства Такэо Мори.

Ранее Мишустин заявил, что на Курильских островах может быть создана специальная экономическая зона. По его словам, предложения представят президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщала «Национальная служба новостей».

Японские СМИ уверены, что визитом премьер-министра РФ на Итуруп Москва недвусмысленно намекает на то, к какому государству стоит относить территорию. В Токио считают, что Кремль не отдаст острова Японии и будет развивать регион.