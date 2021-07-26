Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:27
10:26
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 26 июля, праздники, факты, люди
10:25
Политика
Посол России назвал японский протест неприемлемым
10:25
Общество
Кузнецова отметила недопустимость ограничения прав детей из-за вакцинации
10:24
Происшествия
Словесная перепалка между соседями в Петербурге переросла в драку со стрельбой
10:23
Общество
Ростовская область вошла в число лидеров по вакцинации
10:22
Общество
Метро не будет: вице-премьер Хуснуллин закрыл вопрос с ростовской подземкой
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Все новости

МИД Японии вызвал российского посла на фоне визита Мишустина на Итуруп
Политика
МИД Японии вызвал российского посла на фоне визита Мишустина на Итуруп
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Токио, 26 июля. Посла Российской Федерации Михаила Галузина вызвали в МИД Японии, чтобы выразить протест на фоне посещения премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Итурупа.

Соответствующую информацию распространило агентство Kyodo со ссылкой на источники в руководстве министерства. Уточняется, что выразить российскому дипломату протест намерен постоянный заместитель главы японского внешнеполитического ведомства Такэо Мори.

Ранее Мишустин заявил, что на Курильских островах может быть создана специальная экономическая зона. По его словам, предложения представят президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщала «Национальная служба новостей».

Японские СМИ уверены, что визитом премьер-министра РФ на Итуруп Москва недвусмысленно намекает на то, к какому государству стоит относить территорию. В Токио считают, что Кремль не отдаст острова Японии и будет развивать регион.

Вернуться назад

Все новости / Политика / МИД Японии вызвал российского посла на фоне визита Мишустина на Итуруп
мишустин мид японии мори
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru