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Россиянка объяснила, как сэкономить на перелете в Египет
Общество
Россиянка объяснила, как сэкономить на перелете в Египет
pixabay.com

Москва, 26 июля. Стоимость отдыха в Египте можно значительно снизить, если сэкономить на авиабилетах. Туристка из России объяснила, как это можно сделать.

Тщательное планирование — залог хорошего отпуска. Оно позволяет значительно сэкономить на авиаперелете. Как утверждает российская туристка, в Египет можно добраться дешевле, если лететь через Стамбул. Ее слова приводит сайт «Тонкости туризма».

«У турков есть реальные шансы стать главными воротами для россиян в Египет, так как даже при наличии прямых перелетов цены на перелеты через Стамбул будут интереснее», — объяснила путешественница.

Туристка напомнила, что по прилету в египетский курортный город Шарм-эль-Шейх визу предъявлять не нужно. У отдыхающих из России в аэропорту проверят наличие документов, свидетельствующих об отсутствии коронавируса, например, отрицательных результатов ПЦР-теста или сертификата о вакцинации. В Турции также понадобится предъявить эти документы.

Россиянка подчеркнула, что билеты и стыковки нужно подбирать с запасом. В случае с пересадкой в Турции время ожидания рейса может составить шесть часов. Россиянка рассказала, что на обратном пути из Египта она смогла спокойно выйти в Стамбул по сертификату о вакцинации.

Как сообщалось ранее, россияне стали больше тратить на отдыхе за границей. Объем расходов увеличился более чем на треть за месяц, на что указывают данные специалистов ВТБ.

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