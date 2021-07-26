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Китай призвал США не рассматривать себя в качестве условного противника
Политика
Китай призвал США не рассматривать себя в качестве условного противника
wikipedia.org  /  Max12Max / CC BY-SA 4.0

Пекин, 26 июля. МИД Китая обратился к США с требованием не называть их условным противником, заявил замглавы ведомства Се Фэн.

Китайский дипломат провел встречу с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман. В ходе беседы Фэн попросил исправить «опасную политику» США в отношении Китая.

«Все правительство США мобилизовано на сдерживание Китая, как будто лишь нужно сдержать развитие Китая, и все самые сложные проблемы США будут решены, США вновь станут великими, и их гегемония может продолжаться», — высказался чиновник.

По словам дипломата, возникает ощущение, что если бы не было Китая, Соединенным Штатам было бы не о чем говорить. Опасную риторику Вашингтона в отношении Пекина необходимо прекратить, заключил представитель МИД КНР.

Ранее сообщалось, что Уэнди Шерман посетила Монголию с рабочим визитом. Приезд чиновницы состоялся накануне поездки в КНР. В ходе пребывания в стране Шерман встретилась со спикером Великого государственного хурала Гомбожавыном Занданшатаром.

Санкции Китая в отношении США не остановят Вашингтон: американская сторона продолжит политику ограничений против Пекина. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет НСН.

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