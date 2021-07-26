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Цифровизация ЖКХ обойдется России в 375 млрд рублей
Экономика
Цифровизация ЖКХ обойдется России в 375 млрд рублей
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 26 июля. Процесс цифровизации жилищно-коммунального хозяйства обойдется на сумму 375 млрд рублей по итогам 2030 года. Информация приводится в документах Минстроя России.

Согласно представленным данным, в общей сложности цифровизация строительной отрасли и ЖКХ потребует 393 млрд рублей на территории России. Денежные средства планируется реализовать на четыре ключевые инициативы, среди которых выделяются «Новый умный дом», «Решаем вместе», «Строим в один клик» и «Цифровая инфраструктура ЖКХ», передает «Коммерсантъ».

Последний проект предполагает внедрение типовых систем управления ресурсами. В результате данные о состоянии водоканала, теплоснабжения, городского освещения будут передаваться в единую государственную информационную систему в реальном времени. Это потребует применение интеллектуальных приборов учета, умных датчиков и механизма контроля зданий.

Росстат ранее сообщил, что задолженность жителей России перед компаниями, оказывающими услуги ЖКХ находится на уровне 460,8 млрд рублей. Значение увеличилось на 6% за один год.

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жкх минстрой цифровизация
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