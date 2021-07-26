Среди огромного количества бьюти-средств большим спросом пользуются те, что обладают отбеливающим эффектом. Причина такого спроса очевидна: плотный график, отсутствие возможности постоянно и регулярно ухаживать за кожей, любовь к загару, за которую жительниц северных регионов трудно осудить ― все это провоцирует не только ухудшение качества кожи, высыпания, отеки, но и появление пигментации.

Особенно популярны отбеливающие маски. Маску с эффектом отбеливания легко купить, но еще легче — сделать самой в домашних условиях. В этой статье поговорим, насколько эффективна такая маска, и разберем пару несложных рецептов.

Ядовитая красота

Отбеливать кожу лица женщины начали еще в глубокой древности. Если почитать описание знаменитой гетеры Таис Афинской, которое дает в своем романе Иван Ефремов, можно увидеть, как он противопоставляет ее ровный медного цвета загар белой коже афинянок. Бледная, не тронутая солнцем кожа действительно была одним из главных достоинств богатой и знатной афинской женщины. Причем, несмотря на те знания о травах, их лечебных и ядовитых свойствах, камнях и минералах, которыми обладали образованные гречанки, для отбеливания лица в Древней Греции чаще всего использовали свинцовые белила.

Традиция белить лицо таким откровенно ядовитым составом из Греции перекочевала в Рим и дальше. В Средние века, в эпоху Возрождения обильное использование румян считалось признаком женщин легкого поведения, а загар ― уделом рабов и крестьянок, постоянно работающих на свежем воздухе. Белокожие знатные красавицы тратили огромные деньги на приобретение свинцовых белил, которые в Венеции еще смешивали с уксусом.

Со временем придумали использовать рисовую пудру. Даже сделали особые шкафы, куда заходила уже готовая к выходу, одетая и причесанная красавица, чей наряд был прикрыт чехлом. Девушку осыпали рисовой пудрой сверху донизу, вместе с прической, лицом, декольте и руками. Однако рисовая пудра плохо держалась на коже и, чтобы сделать ее более вязкой, туда добавляли все тот же свинец или не менее ядовитый мышьяк.

Правда, в эпоху Ренессанса врачи научились распознавать отравления свинцом. И даже придумали противоядие на основе спаржи и молока. Но чаще всего спасти отравленную красавицу не получалось.

Бледность или загар?

Несмотря на то, что сегодня можно видеть огромное количество рекламных роликов и проспектов, в которых позируют девушки в бикини на пляже, что вне зависимости от сюжета предполагает пребывание на солнце и, как следствие, загар, мир по-прежнему сходит с ума по бледной коже.

Особенно популярна светлая кожа (впрочем, так было и раньше) в странах Азии, в Индии и Японии. Желание иметь бледную кожу уходит корнями в колониальную историю и кастовое разделение, словом, историю неравенства между людьми. Как мы уже говорили, долгое время загар считался признаком незнатного происхождения, тяжелой жизни и рабского труда. Европейцы имели существенное преимущество по сравнению с коренным населением, что демонстрировалось и разницей в цвете кожи.

Но и после того, как колонии пали, а некоторые азиатские страны, такие как Южная Корея, Япония, Сингапур, достигли впечатляющего уровня развития, бледная кожа по-прежнему заветная мечта азиатских женщин. Японки, например, издавна считали, что «белый все исправит», то есть недостаточно красивые черты лица компенсирует белизна кожи. Некоторые источники ссылаются на то, что в азиатской культуре признаком старения считаются не морщины, с которыми как раз активно борются на западе, а пигментация. Соответственно, иметь светлый тон, граничащий с бледностью ― значит выглядеть свежо и молодо.

Таким образом, бледность или, скажем корректнее, светлый тон кожи ― мечта и цель большинства женщин. Постоянное воздействие УФ-излучения, стрессы, гормональные нарушения ― это только некоторые причины появления пигментных пятен. И даже если не стоит задача добиться максимально белого цвета кожи, то уж избавиться от гиперпигментации хочется каждой.

Огурец да петрушка ― вот и вся пирушка

Борются с пигментными пятнами и неровностями кожи с помощью салонных процедур. При обращении в клинику эстетической медицины опытный косметолог, проанализировав состояние вашей кожи, предложит вам наиболее подходящую процедуру. Это может быть и фототерапия, и криотерапия, и химический пилинг, и многое другое.

Помочь коже обрести тот самый жемчужно-опаловый оттенок, убрать пигментацию можно попробовать и в домашних условиях. Например, с помощью маски с эффектом отбеливания. Отбеливающие маски, скрабы и пилинги продаются в огромных количествах. Однако такое косметическое средство вполне можно сделать и самой. Рассмотрим несколько наиболее эффективных рецептов отбеливающих масок, для которых нам понадобятся самые обычные продукты. Их можно найти в любом холодильнике: лимон, огурец, сметана, петрушка.

pexels.com / Karolina Grabowska

Отбеливающая маска от загара из петрушки

Петрушка, которая растет на любом огороде, а в магазинах продается круглый год ― травка очень полезная. Она содержит в себе целый ряд витаминов и микроэлементов, среди которых ― натрий, цинк, фосфор, железо и, кроме того, бета-каротин. Она способствует укреплению иммунитета и борется с бактериями. Для кожи полезны ее регенерирующие и антиоксидантные свойства. Эффект от такой маски будет заметен почти сразу.

Листья петрушки нужно измельчить (достаточно одного небольшого пучка). Туда добавить пару капель оливкового масла. Все хорошо перемешать и нанести на лицо. Смыть теплой водой через 10–15 минут.

Маска от пигментных пятен с лимоном

Сделать пигментные пятна менее заметными поможет лимон. Сразу нужно отметить, что гиперпигментация кожи требует консультации хотя бы косметолога, а лучше ― дерматолога, потому что причинами появления коричневых пятен на коже может быть не только солнце или временный гормональный сбой (например, беременность), но и более серьезные неполадки в организме. Полагаться на косметику, не разобравшись в причинах, не стоит.

Лимон содержит огромное количество полезных и активных элементов. Глубоко проникая в кожу, они совместными усилиями позволяют ей очиститься и обновиться. Так, аскорбиновая кислота стимулирует выработку коллагена, тиамин хорошо заживляет, каротин борется с пигментацией, пектины устраняют раздражение.

Для приготовления отбеливающей маски с лимоном возьмите сок одного лимона, добавьте к нему сметану (в равных пропорциях) и нанесите полученный состав на лицо. Через 20 минут можно смыть маску водой. При регулярном, но не слишком частом использовании эффект появится обязательно.

pexels.com / cottonbro

Маска отбеливающая с огурцом

Огурец издавна очень популярен в уходе за кожей. Самое главное свойство, которое отличает его от большинства натуральных компонентов ― деликатность при взаимодействии с кожей, склонной к аллергии. Трудно представить себе второе такое эффективное тонизирующе и успокаивающее средство, как то, что приготовлено на основе огуречного сока. Огурец убирает круги под глазами, успокаивает кожу, придает ей упругость, снимает раздражения. В борьбе за свежий и ровный цвет лица огурец ― один из лучших продуктов.

Небольшого размера огурец очистите и потрите на мелкой терке. Добавьте туда чайную ложку лимонного сока и нанесите смесь на лицо. Не стоит держать маску слишком долго, достаточно 15 минут. После этого лицо нужно умыть теплой водой, протереть тоником и нанести крем. Огурец можно смешать также с измельченной петрушкой.

Отбеливающая маска из яйца

Еще одним эффективным продуктом в борьбе за осветление кожи из повседневной жизни станет яйцо. О пользе яичного белка для волос слышали многие, но и в уходе за кожей лица он будет полезен. Белок отлично снимает лишнюю жирность, очищает, матирует. Желток помогает смягчить и увлажнить кожу, а подскорлупная оболочка содержит большое количество кальция, магния и гиалуроновой кислоты.

Возьмите одно яйцо (если у вас сухая кожа, ограничьтесь желтком) и немного меда. В случае с медом убедитесь, что у вас нет на него аллергии. Маску нанесите легкими круговыми движениями и после 20–30 минут смойте прохладной водой. Горячей водой смывать не стоит, яйцо свернется прямо на лице. Вместо меда можно также взять немного лимонного сока, это усилит эффект отбеливания.

Маска отбеливающая с аспирином

Аспирин, или ацетилсалициловая кислота, знаком каждому. Кто хотя бы раз болел ОРВИ, страдал от головной боли — тот в своей домашней аптечке аспирин имеет всегда (внимание! Применение аспирина внутрь имеет противопоказания, проконсультируйтесь с врачом). Но аспирин, который обладает сильным противовоспалительным действием, поможет и в борьбе за красоту и здоровье кожи.

Возьмите небольшое количество воды и растворите в ней 5–6 таблеток аспирина. Перед этим можно растолочь их в порошок, так будет быстрее и удобнее. Можно вместо воды использовать яблочный уксус. Не берите слишком много жидкости, маска должна быть консистенции пасты.

Когда состав будет готов, нанесите его на лицо, избегая втирания. Несмотря на то, что порошок будет мелким, при активном трении он может повредить кожу. Старайтесь этого не допустить. Как и со всеми подобными средствами, избегайте области глаз.

Через 15 минут смойте маску теплой водой. Промокните лицо полотенцем, после чего можно воспользоваться тоником и кремом. Такую маску можно делать раз в неделю, и эффект не заставит себя ждать.

Вот несколько простейших рецептов, которые помогут привести в порядок вашу кожу. Каким бы средством вы не воспользовались, помните, что перед началом процедуры, нужно убедиться, что у вас нет аллергии на какой-либо из компонентов, а также умыть лицо и снять макияж. Кроме того, рекомендуется не использовать маски в стадии обострения угревой сыпи, активного раздражения и выраженного купероза. В этом случае необходимо все-таки проконсультироваться с дерматологом.