Во Франции с августа начнут требовать санитарные пропуска для посещения ресторанов

Париж, 26 июля. Парламент Франции одобрил законопроект о введении санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы здравоохранения.

Гражданам для беспрепятственного посещения ресторанов, кафе, баров, медицинских учреждений, а также для пользования самолетами и поездами дальнего следования потребуется предъявлять санитарный пропуск. Нововведение начнет действовать в стране с августа.

Французский сенат ранее принял документ об использовании санитарных пропусков. Их смогут получить вакцинированные и переболевшие COVID-19, а также те, кто предоставил отрицательный результат ПЦР-теста.