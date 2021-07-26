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Во Франции с августа начнут требовать санитарные пропуска для посещения ресторанов

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:03
Общество
Во Франции с августа начнут требовать санитарные пропуска для посещения ресторанов
pixabay.com  /  edmondlafoto

Париж, 26 июля. Парламент Франции одобрил законопроект о введении санитарных пропусков и обязательной вакцинации от коронавируса для работников сферы здравоохранения.

Гражданам для беспрепятственного посещения ресторанов, кафе, баров, медицинских учреждений, а также для пользования самолетами и поездами дальнего следования потребуется предъявлять санитарный пропуск. Нововведение начнет действовать в стране с августа.

Французский сенат ранее принял документ об использовании санитарных пропусков. Их смогут получить вакцинированные и переболевшие COVID-19, а также те, кто предоставил отрицательный результат ПЦР-теста.

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