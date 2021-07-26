Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:26
10:26
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 26 июля, праздники, факты, люди
10:25
Политика
Посол России назвал японский протест неприемлемым
10:25
Общество
Кузнецова отметила недопустимость ограничения прав детей из-за вакцинации
10:24
Происшествия
Словесная перепалка между соседями в Петербурге переросла в драку со стрельбой
10:23
Общество
Ростовская область вошла в число лидеров по вакцинации
10:22
Общество
Метро не будет: вице-премьер Хуснуллин закрыл вопрос с ростовской подземкой
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Все новости

Мощная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу слоем песка за считанные минуты
Общество
Мощная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу слоем песка за считанные минуты
wikipedia.org  /  Charlie fong

Пекин, 26 июля. Мощная буря накрыла провинцию Ганьсу и город Цзюцюань в Китае. Местность занесло песком за считанные минуты. Об этом рассказали региональные СМИ.

Очевидны запечатлели природное явление на видео и поделились роликами в социальных сетях. Кадры напоминают отрывки из фильма-катастрофы.

На видео видно, как гигантское облако пыли постепенно накрывает регион. Буря принесла слой песка в город всего за 10 минут. Информация о пострадавших и разрушениях во время происшествия в настоящее время отсутствует. Движение полностью перекрыто, видимость снизилась до нескольких метров.

Туристы ранее увидели редкий песчаный смерч в Сочи. Очевидцы наблюдали природное явление на курорте Роза Хутор.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Мощная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу слоем песка за считанные минуты
китай буря песок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru