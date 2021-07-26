Мощная буря накрыла китайскую провинцию Ганьсу слоем песка за считанные минуты

Пекин, 26 июля. Мощная буря накрыла провинцию Ганьсу и город Цзюцюань в Китае. Местность занесло песком за считанные минуты. Об этом рассказали региональные СМИ.

Очевидны запечатлели природное явление на видео и поделились роликами в социальных сетях. Кадры напоминают отрывки из фильма-катастрофы.

На видео видно, как гигантское облако пыли постепенно накрывает регион. Буря принесла слой песка в город всего за 10 минут. Информация о пострадавших и разрушениях во время происшествия в настоящее время отсутствует. Движение полностью перекрыто, видимость снизилась до нескольких метров.

Туристы ранее увидели редкий песчаный смерч в Сочи. Очевидцы наблюдали природное явление на курорте Роза Хутор.