ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Газа, 26 июля. ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Данная операция стала третьей по счету после вступления в силу режима прекращения огня 21 мая.

«В ответ на воздушные шары со взрывчаткой, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, на которой располагались средства, используемые для террористической деятельности», — говорится в заявлении, опубликованном Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ответ на воздушные шары со взрывчаткой, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, на которой располагались средства, используемые для террористической деятельности.



База находилась рядом со школой.



Мы продолжим реагировать на любые попытки террора. pic.twitter.com/s3fSnDZETq — Армия обороны Израиля (@IdfRussian) July 25, 2021

Военные отметили факт расположения базы вблизи школы, а также выразили готовность и впредь реагировать на агрессивные акции ХАМАС, направленные против Израиля.

В данном случае речь идет о воздушных шарах с взрывчатым или легковоспламеняющимся веществом, которые палестинская организация периодически запускает в сторону еврейского государства. Последняя подобная акция имела место 25 июля: радикалы спровоцировали три лесных пожара в районе Эшколь, которые, впрочем, были быстро ликвидированы местными спасательными службами.

BREAKING: Israel is bombing Gaza. Again! pic.twitter.com/KhTyw4U7c9 — CJ Werleman (@cjwerleman) July 25, 2021

ЦАХАЛ также осуществил авиаудары после запуска воздушных шаров 15 июня — в ответ на шествие ультраправых евреев в Иерусалиме.

С 10 по 21 мая наблюдалось обострение палестино-израильского конфликта. Поводом стало решение Окружного суда Израиля о выселении нескольких арабских семей из их домов в Иерусалиме. На фоне этого постановления вспыхнули протесты, для разгона которых израильские правоохранители применили силу. При этом не исключено, что причина обострения может крыться еще и в отмене палестинских выборов, на которых ХАМАС имел шансы одержать убедительную победу: в этих условиях радикальное движение могло решиться на эскалацию ради укрепления своего авторитета как в автономии, так и среди израильских арабов.

❗️Ruptly Cameraman ATTACKED by Israeli Security



The camera operator was filming the riots outside of the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, now into a third night of violence. The Red Crescent has reported that over 150 people have been injured on Friday. (RT) pic.twitter.com/ZW3ZLKbIXR — Moh Musthafa Hussain (@musthafaaa) May 7, 2021

Всего же за 11 дней погибли 248 палестинцев и свыше 1 900 получили ранения. Израиль потерял убитыми 12 граждан при 350 раненых.

ХАМАС, в свою очередь, добился поставленных целей: израильское руководство при посредничестве Египта вело переговоры именно с ним, тем самым фактически признав его ведущую роль в палестинском вопросе.