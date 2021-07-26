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ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
flickr.com  /  Israel Defense Forces

Газа, 26 июля. ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Данная операция стала третьей по счету после вступления в силу режима прекращения огня 21 мая.

«В ответ на воздушные шары со взрывчаткой, запущенные в сторону Израиля, мы нанесли удар по военной базе ХАМАС, на которой располагались средства, используемые для террористической деятельности», — говорится в заявлении, опубликованном Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные отметили факт расположения базы вблизи школы, а также выразили готовность и впредь реагировать на агрессивные акции ХАМАС, направленные против Израиля.

В данном случае речь идет о воздушных шарах с взрывчатым или легковоспламеняющимся веществом, которые палестинская организация периодически запускает в сторону еврейского государства. Последняя подобная акция имела место 25 июля: радикалы спровоцировали три лесных пожара в районе Эшколь, которые, впрочем, были быстро ликвидированы местными спасательными службами.

ЦАХАЛ также осуществил авиаудары после запуска воздушных шаров 15 июня — в ответ на шествие ультраправых евреев в Иерусалиме.

С 10 по 21 мая наблюдалось обострение палестино-израильского конфликта. Поводом стало решение Окружного суда Израиля о выселении нескольких арабских семей из их домов в Иерусалиме. На фоне этого постановления вспыхнули протесты, для разгона которых израильские правоохранители применили силу. При этом не исключено, что причина обострения может крыться еще и в отмене палестинских выборов, на которых ХАМАС имел шансы одержать убедительную победу: в этих условиях радикальное движение могло решиться на эскалацию ради укрепления своего авторитета как в автономии, так и среди израильских арабов.

Всего же за 11 дней погибли 248 палестинцев и свыше 1 900 получили ранения. Израиль потерял убитыми 12 граждан при 350 раненых.

ХАМАС, в свою очередь, добился поставленных целей: израильское руководство при посредничестве Египта вело переговоры именно с ним, тем самым фактически признав его ведущую роль в палестинском вопросе.

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