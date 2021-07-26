Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:26
10:26
Видео
«Этот день в истории». Что произошло 26 июля, праздники, факты, люди
10:25
Политика
Посол России назвал японский протест неприемлемым
10:25
Общество
Кузнецова отметила недопустимость ограничения прав детей из-за вакцинации
10:24
Происшествия
Словесная перепалка между соседями в Петербурге переросла в драку со стрельбой
10:23
Общество
Ростовская область вошла в число лидеров по вакцинации
10:22
Общество
Метро не будет: вице-премьер Хуснуллин закрыл вопрос с ростовской подземкой
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
Все новости

Эффектные кадры учений Ульяновского десантно-штурмового соединения появились в Сети
Армия
Эффектные кадры учений Ульяновского десантно-штурмового соединения появились в Сети
пресс-служба Центрального военного округа

Ульяновск, 26 июля. Подразделения артиллерии Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения провели тактические учения. Эффектные кадры с боевых маневров появились в Сети.

Во время тренировки военнослужащие отработали задачи артиллерийской поддержки обороняющихся парашютно-десантных групп. Артиллеристы десантировались в заданном районе для предотвращения уничтожения условного противника. Военные открыли огонь из 120-мм минометов по «вражеским» пунктам управления и подавили артиллерию «неприятеля».

Самоходно-артиллерийская батарея 2С9 «Нона-С» при помощи БПЛА получила координаты размещения целей и уничтожила условного противника. Кроме этого, военнослужащие отработали стрельбу из пусковых установок ПТРК «Корнет» по бронеобъектам «врага», которые пытались прорваться из заблокированного района.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ЮВО приняли участие в военных маневрах на юге России. Учения проходили на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводский и Дальний. Также военнослужащие Южного военного округа в рамках учебного сбора провели артиллерийские дуэли на полигоне Прудбой в Волгоградской области, пишет RT.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Эффектные кадры учений Ульяновского десантно-штурмового соединения появились в Сети
военные учения артиллеристы Нона-С
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru