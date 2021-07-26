Эффектные кадры учений Ульяновского десантно-штурмового соединения появились в Сети

Ульяновск, 26 июля. Подразделения артиллерии Ульяновского гвардейского десантно-штурмового соединения провели тактические учения. Эффектные кадры с боевых маневров появились в Сети.

Во время тренировки военнослужащие отработали задачи артиллерийской поддержки обороняющихся парашютно-десантных групп. Артиллеристы десантировались в заданном районе для предотвращения уничтожения условного противника. Военные открыли огонь из 120-мм минометов по «вражеским» пунктам управления и подавили артиллерию «неприятеля».

Самоходно-артиллерийская батарея 2С9 «Нона-С» при помощи БПЛА получила координаты размещения целей и уничтожила условного противника. Кроме этого, военнослужащие отработали стрельбу из пусковых установок ПТРК «Корнет» по бронеобъектам «врага», которые пытались прорваться из заблокированного района.

Ранее сообщалось, что артиллеристы ЮВО приняли участие в военных маневрах на юге России. Учения проходили на полигонах Тарское, Гвардеец, Дзарцеми, Серноводский и Дальний. Также военнослужащие Южного военного округа в рамках учебного сбора провели артиллерийские дуэли на полигоне Прудбой в Волгоградской области, пишет RT.