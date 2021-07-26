Сенатор Карасин исключил пересмотр итогов Второй мировой войны с Японией

Москва, 26 июля. Россия не станет участвовать в переоценке итогов Второй мировой войны с Токио, заявил член Совфеда Григорий Карасин.

Однако РФ заинтересована в экономическом сотрудничестве с Японией, подчеркнул сенатор. Он прокомментировал инициативы Москвы по Курильским островам в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о намерении премьер-министра России Михаила Мишустина посетить Курилы. Жители Японии прокомментировали планы политика. По их мнению, визит символизирует отношение РФ к островам как к своим территориям.