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Сенатор Карасин исключил пересмотр итогов Второй мировой войны с Японией

  /   Обновлено: 26 июля 2021 10:20
Политика
Сенатор Карасин исключил пересмотр итогов Второй мировой войны с Японией
Global Look Press  /  Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Москва, 26 июля. Россия не станет участвовать в переоценке итогов Второй мировой войны с Токио, заявил член Совфеда Григорий Карасин.

Однако РФ заинтересована в экономическом сотрудничестве с Японией, подчеркнул сенатор. Он прокомментировал инициативы Москвы по Курильским островам в беседе с РИА Новости.

Ранее стало известно о намерении премьер-министра России Михаила Мишустина посетить Курилы. Жители Японии прокомментировали планы политика. По их мнению, визит символизирует отношение РФ к островам как к своим территориям.

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япония сотрудничество карасин
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