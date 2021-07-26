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Затонувшие корабли будут искать с помощью искусственного интеллекта
Общество
Затонувшие корабли будут искать с помощью искусственного интеллекта
wikipedia.org  /  NOAA/IFE/URI

Вашингтон, 26 июля. Исследователи из США представили модель искусственного интеллекта, которая может определять места затонувших кораблей по фотографиям с неба.

Специальная программа ищет контуры затонувших морских судов по снимкам, которые получены с самолетов или дронов. Специалисты утверждают, что точность модели порядка 92%. На данный момент технология настроена на поиск следов известных кораблекрушений, которые произошли вдоль побережья материковой части США и Пуэрто-Рико.

Искусственный интеллект обучен обнаруживать объекты на максимальной глубине 85 метров. Таким образом, допустимая ширина прибрежной полосы достигает 23 километров.

Модель автоматически отмечает все места кораблекрушений. С ее помощью ученые значительно сократят время обнаружения затонувших судов.

Российские специалисты ранее разработали нейросеть для изучения физики толпы. Результаты пригодятся для создания алгоритмов движения роботов.

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сша искусственный интеллект затонувшие корабли
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