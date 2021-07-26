Трейлер нового сезона сериала «Доктор Кто» появился в Сети

Сан-Диего, 26 июля. Студия BBC анонсировала премьеру 13-го сезона сериала «Доктор Кто». Релиз трейлера научно-фантастического шоу состоялся на фестивале Comic Con в Сан-Диего.

Культовый британский сериал «Доктор Кто» вернется на экраны уже в этом году, однако точная дата премьеры нового сезона неизвестна. Создатели пообещали, что актриса Джоди Уиттакер («Черное зеркало») вернется к главной роли: судя по анонсу, ее ждет «самое большое приключение». Трейлер будущей премьеры был впервые представлен на конвенции Comic Con, а затем появился в Сети.

Этот сезон может стать последним для Джоди Уиттакер в роли Доктора. В преддверии премьеры стали распространяться слухи о том, что актриса покинет сериал в одном из будущих спецвыпусков. Кроме того, меры безопасности в Великобритании значительно усложнили съемочный процесс. Поэтому продюсер Крис Чибнелл пообещал, что 13-й сезон будет состоять из восьми эпизодов вместо привычных 11.

Comic Con также стал площадкой для премьеры трейлера сериала «Ходячие мертвецы». Финальный сезон постапокалиптического шоу стартует на канале AMC с 22 августа.