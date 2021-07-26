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Врач Водовозов рассказал о новом потенциальном свойстве вакцины от COVID-19
Общество
Врач Водовозов рассказал о новом потенциальном свойстве вакцины от COVID-19
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 26 июля. Вакцина от коронавирусной инфекции может обладать новым потенциальным свойством. Об этом рассказал врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов.

По его словам, вакцинация, вероятно, способна справляться с постковидным синдромом. Водовозов сообщил о наличии единичных случаев, серии клинических и наблюдательном исследованиях на эту тему.

«Если это подтвердится в рандомизированных клинических исследованиях, мы получим не только профилактическую вакцину, но и реабилитационную», — объяснил специалист в беседе с URA.RU.

Его мнение поддержал вакцинолог Евгений Тимаков, который напомнил, что вакцина обеспечивает защиту организма. В связи с этим она должна спасать от осложнений и постковидного синдрома.

Главврач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах ранее назвал главный плюс вакцинации от COVID-19. По его словам, привитые пациенты не попадают в реанимационные отделения и не умирают.

Депздрав Москвы тем временем опубликовал рекомендации касательно вакцинации онкобольных. Так, процедуру не следует проходить в острых и терминальных стадиях заболевания, сообщает «Ридус».

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вакцинация коронавирус постковидный синдром
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