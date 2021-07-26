Массовое ДТП произошло в Юте из-за песчаной бури

Вашингтон, 26 июля. Несколько ДТП, в результате которых серьезно пострадали люди, произошло из-за пыльной бури в американском штате Юта.

Как сообщает департамент общественной безопасности Юты, все произошло накануне днем на территории округа Миллард, к западу от города Кенош. Сильный ветер, подняв пыль, стал причиной ухудшения видимости на дороге. В итоге между столкнулись как минимум два десятка автомобилей.

Различные травмы получили несколько человек, часть из которых доставили в медучреждения в критическом состоянии. На месте были замечены как экипажи скорых, так и вертолеты, которые госпитализировали пострадавших по воздуху.

Пыльная буря стала причиной приостановки движения в южном направлении штата. Дорожный патруль Юты обратился за помощью к специалистам из других городов.