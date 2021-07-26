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Акинфеев поздравил нового тренера ЦСКА Березуцкого с успешным дебютом
Спорт
Акинфеев поздравил нового тренера ЦСКА Березуцкого с успешным дебютом
twitter.com  /  Пресс-служба ЦСКА

Москва, 26 июля. Голкипер столичного ЦСКА Игорь Акинфеев после победы в первом туре российского чемпионата над «Уфой» (1:0) поздравил нового главного тренера команды Алексея Березуцкого с удачным д

Московский ЦСКА в первом туре нового сезона РПЛ минимально обыграл уфимский клуб (1:0), автором единственного мяча стал Антон Заболотный.

«Всех с началом сезона. А Алексея Владимировича — с победным дебютом», — написал вратарь на своей странице в Instagram.

Акинфеев выступал вместе с Алексеем Березуцким за армейцев в течение 15 лет — с 2003 по 2018 год, сообщает RT.

На прошлой неделе руководство ЦСКА объявило о назначении Алексея Березуцкого на пост главного тренера клуба.

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цска акинфеев березуцкий
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