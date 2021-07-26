Каждый четвертый россиянин заявил об отсутствии дресс-кода на работе

Москва, 26 июля. Почти каждый четвертый опрошенный россиянин (24%) заявил, что в его компании нет дресс-кода.

При этом 43% респондентов рассказали, что в их организации существуют негласные правила офисного стиля. Соответствующее исследование провели компания Hays и «Русская школа управления».

«29% отмечают, что сейчас требования к стилю одежды установлены только для сотрудников, которые общаются с клиентами», — говорится в тексте исследования.

И только 3% компаний после пандемии коронавируса сохранили Business look с понедельника по четверг, а Сasual friday — в пятницу. Всего 1% заявил, что в организации до сих пор действует строгий дресс-код в течение всей рабочей недели.

Также россияне рассказали, как часто они задерживаются на работе. Как оказалось, каждый шестой работник ежедневно остается дольше положенного, пишет «Ридус».

Результатами интересного опроса ранее поделились исследователи из Чикагского университета. Так, американцы в основном предпочитают уволиться вместо возвращения в офис после удаленки.