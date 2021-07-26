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Двухлетний ребенок утонул в бочке с водой в Бурятии
Происшествия
Двухлетний ребенок утонул в бочке с водой в Бурятии
Global Look Press  /  Digfoto/imageBROKER.com

Улан-Удэ, 26 июля. Несчастный случай произошел в селе Загустай Кижингинского района Бурятии. Двухлетний ребенок, оставшийся без присмотра родителей, утонул в дождевой бочке.

В воскресный вечер ребенок остался без присмотра во дворе своего дома. Он каким-то образом оказался в дождевой бочке и начал тонуть в ней. Тело малыша обнаружили его родители. Пол погибшего не уточнялся.

После инцидента жителей села Загустай попросили не оставлять своих детей без присмотра. С семьями также будут проведены профилактические беседы.

Трехлетний ребенок упал с обрыва и утонул в Бурятии, сообщал сайт 360tv.ru. В день происшествия родители погибшего ребенка были заняты своими делами — мама была на работе, отец со старшим сыном трудились в огороде.

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