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В Чехии одной фразой поставили на место критиков парада ко Дню ВМФ России
Армия
В Чехии одной фразой поставили на место критиков парада ко Дню ВМФ России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Прага, 26 июля. Попытка журналистов раскритиковать Россию за проведение парада ко Дню ВМФ вызвала недовольство у жителей Чехии.

Россия отпраздновала День Военно-морского флота накануне. Главный парад развернулся в Санкт-Петербурге при участии десятков различных судов, морской авиации, а также тысяч военнослужащих. В чешском издании Novinky торжество назвал демонстрацией силы, но читатели одной фразой поставили критиков на место, пишет «ПолитРоссия».

«Военно-морской флот России в этом году празднует 325-й день рождения, однако праздник используется для демонстрации силы и презентации ВМС страны», — говорится в публикации.

Комментаторы посчитали такой вывод странным. По их мнению, любой военный парад, вне зависимости от того, где он проводится, будет демонстрацией силы.

«А вы хотите возразить, что парады других государств являются демонстрацией их слабости?» — заявил один из пользователей.

Его поддержали другие читатели. По их мнению, за всю современную историю был лишь один парад, демонстрирующий слабость. Речь о шествии немецких военнопленных в Москве после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне.

Ранее в китайском издании Baijiahao парад ко Дню ВМФ в Санкт-Петербурге назвали сигналом Западу. Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что российский флот способен нанести «неотвратимый удар» противнику, пишет RT.

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россия чехия день вмф
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