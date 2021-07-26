Переехавший россиянин назвал привычку, которая поразила его у швейцарцев

Берн, 26 июля. Житель Омска Иван переехал в Швейцарию в 2018 году и рассказал, какая российская привычка не пригодилась ему в другой стране.

Омич уехал в Швейцарию, чтобы открыть институт для фрилансеров в формате онлайн. Поддержку ему оказывали учреждение Switzerland Global Enterprise и швейцарский кантон Во. После нескольких лет жизни в другой стране россиянин отметил необычную пунктуальность жителей Швейцарии. В стране принято назначать встречи и переговоры за две, а, иногда, и за три недели. В связи с этим календарь по работе составляется значительно заранее.

«Когда говорят «нам обязательно нужно увидеться в самое ближайшее время», по-швейцарски это значит «через два месяца»», — поразился россиянин в беседе с «Лентой.ру».

Кроме того, Иван отметил, что подобное отношение ко времени характерно для швейцарцев и в обычной жизни. Ему пришлось привыкать ходить за покупками только в будни, поскольку в стране по выходным продуктовые магазины закрыты. Это связано с тем, что в Швейцарии не принято работать сверхурочно или в выходной день, подытожил россиянин.

Иностранцы также приезжают в Россию знакомиться с привычками местных жителей и культурой страны. Американец Джейкоб ранее посетил российскую деревню. Он поделился впечатлениями от дегустации парного молока, которое его уговорили попробовать местные друзья.