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Фотографии Солнца улучшили с помощью искусственного интеллекта
Наука
Фотографии Солнца улучшили с помощью искусственного интеллекта
wikipedia.org  /  NASA Goddard Space Flight Center / CC BY 2.0

Вашингтон, 26 июля. Группа ученых выступила с предложением калибровать изображения Солнца, полученные NASA, с помощью искусственного интеллекта, чтобы лучше исследовать звезду.

По словам специалистов, наблюдение за солнцем является непростым процессом. Несмотря на использование профессионального оборудования, эксперты испытывают ряд сложностей.

Даже наиболее чувствительные линзы, а также датчики современных телескопов с течением времени начинают деградировать. Таким образом, не все фотографии Солнца подходят для изучения.

Специалисты научили искусственный интеллект распознавать солнечные структуры. Также они проводят сравнение с информацией, которую получают из обсерваторий.

Российские ученые тем временем разрабатывают аналог телескопа Hubble. Он позволит из космоса наблюдать за далекими объектами, которые не видны с поверхности Земли.

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