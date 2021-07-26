Замгоссекретаря США призвала Россию и КНР к сокращению ядерных потенциалов

Вашингтон, 26 июля. РФ и КНР должны ограничить свои ядерные потенциалы для уменьшения риска войны, заявила новый заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.

В Twitter она написала, что будет уделять больше внимания освещению вопросов, касающихся контроля над вооружениями и стратегической стабильности.

«Я привержена сокращению риска ядерной войны посредством эффективного контроля над вооружениями, ограничения ядерных потенциалов России и Китая», — заявила Дженкинс.

По ее словам, США для противостояния и сдерживания различных угроз необходимо укреплять отношения с союзниками в Евроатлантике и Индо-Тихоокеанском регионе. Она подчеркнула, что зоной особого внимания также должен стать космос. Дженкинс считает, что Вашингтон должен бороться с технологиями, угрожающими стратегической безопасности.

Ранее в США заявили о необходимости вернуться к ядерной сделке по Ирану. Вашингтон полагает, что Тегеран не сможет создать ядерное оружие, если не будет иметь необходимую инфраструктуру.