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ГИБДД начала проводить рейды по выявлению нелегально тюнингованных машин

  /   Обновлено: 26 июля 2021 09:37
Общество
ГИБДД начала проводить рейды по выявлению нелегально тюнингованных машин
Федеральное агентство новостей

Москва, 26 июля. Сотрудники ГИБДД начали осуществлять рейды по выявлению незаконно тюнингованных транспортных средств. Нарушителям выписывают штрафы и заставляют привести авто в исходное состояние.

Согласно представленным данным, дорожный рейд «Джипинг» осуществляли в Апшеронском районе Кубани. Сотрудники ГИБДД остановили машины УАЗ, ВАЗ-2121 «Нива», на которых были усилены бамперы, установлены дополнительные пороги и раздвоенная выхлопная труба. В результате нарушения составлен административный протокол и наложен штраф 500 рублей, передает сайт 360tv.ru 360tv.ru.

Владельцы внедорожников получили десять дней на устранение незаконного тюнинга. Водители должны привезти автомобили в Госавтоинспекцию для проверки. В противном случае регистрация машин будет аннулирована. Согласно закону, если новое установленное оборудование не прописано в одобрении типа транспортного средства, то его необходимо согласовывать с ГИБДД.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр ранее сообщил, что изменения в конструкции транспортного средства должны быть одобрены испытательной лабораторией.

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штрафы рейды тюнинг
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