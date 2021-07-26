Минфин выступил против финансирования компаний «Россетей» на Северном Кавказе

Москва, 26 июля. Министерство финансов Российской Федерации не поддерживает выделение денежных средств из бюджета на решение проблем энергосбытовых компаний «Россетей».

Речь идет об организациях, работающих на территории Северного Кавказа (СКФО). Ведомство отказалось выделить «Росстеям» по их просьбе более 16 миллиардов рублей, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на слова доверенных источников.

Деньги должны были пойти на поддержание надежности электросетей в Северо-Кавказском федеральном округе, компенсацию долгов потребителей и низких тарифов. Министерство финансов предлагает организации понизить уровень потерь подконтрольных компаний в регионе до нормативов. Платежи ГП в адрес энергорынка ведомство советует «Россетям» закрыть из собственных средств.

Мэрия Махачкалы ранее обвинила филиал «Россетей» в бездействии. Более 50 тысяч жителей города оставались тогда без света четвертые сутки.