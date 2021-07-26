Почему принц Гарри и Меган Маркл пропустили свадьбу Китти Спенсер

26 июля, Лондон. В минувшие выходные леди Китти Спенсер, являющаяся племянницей принцессы Дианы, старшая дочь ее брата графа Чарльза Спенсера, вышла замуж. Ее избранником стал 62-летний бизнесмен Майкл Льюис. Свадебную церемонию провели в Риме. На нее были приглашены британские аристократы и представители мирового шоу-бизнеса. Но принца Гарри и его супруги Меган Маркл на торжестве не оказалось, пишет Marie Claire.

Как отметила королевский корреспондент журнала Hello! Даниэла Стейси, Сассекские просто не смогли приехать из-за того, что нужно сидеть с младшей дочерью Лилибет Дианой, которая появилась на свет в июне. Теперь ее пеленание, укачивание и кормление с прогулками занимает почти все свободное время. Старший сын Арчи тоже требует внимания и времени на воспитание.

«Учитывая тот факт, что у пары двое маленьких детей, вполне понятно, что перелет из Калифорнии в Италию на данном этапе оказался слишком далеким», — объяснила «неявку» Стейси.

Меган и Гарри еще до рождения Лили сообщили, что берут длительный отпуск по уходу за ребенком.

Не секрет, что супруги держатся особняком и от королевской семьи. Эксперт по королевским делам Том Куинн дал герцогине Сассекской совет. По его словам, Меган вскоре глубоко пожалеет об интервью, которое они вместе с Гарри дали Опре Уинфри. Эксперт считает, что нужно срочно исправлять ситуацию.

Ранее сообщалось, что отец герцогини Сассекской Томас Маркл собирается подать в суд на родную дочь.