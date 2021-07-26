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Два человека погибли в Дагестане после ДТП с разогнавшимся до 230 км/ч Range Rover
Происшествия
Два человека погибли в Дагестане после ДТП с разогнавшимся до 230 км/ч Range Rover
landrover.ru  / 

Махачкала, 26 июля. Разогнавшийся до 230 километров в час Range Rover в Дагестане слетел с трассы. Водитель и его пассажир погибли на месте, сообщили ФАН в региональном МВД.

По данным ведомства, трагедия произошла на автодороге Астрахань — Махачкала. Водитель иномарки двигался в сторону столицы Дагестана на скорости 230 километров в час, но не справился с управлением, после чего снес несколько опор линий электропередачи и вылетел в кювет. Находившийся за рулем 35-летний житель Махачкалы и его пассажир погибли на месте.

«Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание в кювет. В результате дорожно-транспортного происшествия он и его пассажир от полученных тяжких телесных повреждений скончались на месте», — говорится в сообщении МВД.

В ведомстве добавили, что за несколько минут до трагедии водитель Range Rover проигнорировал требования сотрудника Госавтоинспекции об остановке. Далее камеры фиксации нарушений на дороге зарегистрировали значительное превышение скорости автомобилем.

Ранее ФАН сообщал, что в Хасавюртовском районе Дагестана столкнулись четыре автомобиля. Итогом происшествия стала гибель четырех человек, еще пятеро получили травмы.

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россия дтп дагестан range rover
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