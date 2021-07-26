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Курс биткоина растет в ходе торгов более чем на 15%

  /   Обновлено: 26 июля 2021 09:39
Экономика
Курс биткоина растет в ходе торгов более чем на 15%
Global Look Press  /  Siegra Asmoel / http://imagebroker.com/#/search/

Москва, 26 июля. Стоимость первой в мире криптовалюты демонстрирует рост более чем на 15% и стремится к уровня 40 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным портала CoinMarketCap, оценивающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин возрастал на 12,3%, до 38,32 тыс. долларов. Динамика везде приводится за одни сутки.

Ночью стоимость биткоина на пике достигла 39,8 тыс. долларов, следует из данных торговой площадки Binance. Последний раз на отметке ближе к 40 тысячам долларов популярнейшая криптовалюта торговалась 17 июня 2021 года.

Несмотря на высокую популярность криптовалют, принятие биткоина в качестве средства платежа способно создать слишком большие риски для национальных финансовых систем. Такое мнение ранее выразил зампред Банка России Алексей Заботкин.

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