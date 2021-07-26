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В Ереване опровергли обвинения Азербайджана об обстреле со стороны Армении

  /   Обновлено: 26 июля 2021 09:40
Армия
В Ереване опровергли обвинения Азербайджана об обстреле со стороны Армении
pixabay.com

Ереван, 26 июля. Заявления минобороны Азербайджана об инициации перестрелки со стороны армян не соответствуют действительности, заявили в военном ведомстве Армении.

Согласно сообщениям из Баку, 26 июля армянские ВС начали обстрел позиций азербайджанцев в Кельбаджарском районе, передает РИА Новости. Огонь открывался из стрелкового оружия и гранатометов. Однако эти заявления являются дезинформацией со стороны Азербайджана, считают в Ереване.

Конфликт между двумя странами продолжается с 2020 года. Стороны периодически устраивают обстрелы и перекладывают ответственность друг на друга. Например, 17 июля минобороны Армении обвинило азербайджанцев в обстреле позиций около села Ерасх. Согласно сообщениям Еревана, армянам пришлось открыть ответный огонь.

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Армения азербайджан вооруженный конфликт
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