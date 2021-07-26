Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Японии на ОИ в Токио

Токио, 26 июля. Мужскую сборную России на Играх представляют Александр Зуев, Илья Карпенков, Кирилл Писклов и Станислав Шаров.

Мужская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла команду Японии на Олимпийских играх в Токио. Матч окончился со счетом 19:16 в пользу россиян.

Самым результативным игроком российской команды стал Кирилл Писклов, на счету которого семь очков. В следующем матче игрового дня сборная России, в активе которой две победы, сразится с Латвией.

Ранее российские баскетболисты уступили команде Бельгии со счетом 16:21 на токийских Играх.