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Netflix представил первый трейлер фильма «Армия воров»
Общество
Netflix представил первый трейлер фильма «Армия воров»
Кадр из фильма «Армия воров»

Лос-Анджелес, 26 июля. Стриминговый сервис Netflix опубликовал первый трейлер зомби-фильма «Армия воров», который станет приквелом предстоящей ленты режиссера Зака Снайдера «Армия мертвецов».

Фильм снял звезда немецкой драмы «Красавчик» Маттиас Швайгхефер, который сыграет и одну из главных ролей в проекте. Сценаристом и продюсером выступил Зак Снайдер. Ведущие роли также исполнили звезда «Игры престолов» Натали Эммануэль и актер «Вавилона» Стюарт Мартин.

В центре сюжета группа талантливых американских преступников. На фоне вспышки зомби-апокалипсиса они решают ограбить самые охраняемые сейфы Европы. Премьера «Армии воров» состоится на стриминговом сервисе Netflix уже этой осенью. Однако точная дата выхода фантастической ленты пока не сообщается.

Ранее режиссер Зак Снайдер в своем Twitter-аккаунте опубликовал первый постер фильма. Кинематографист отметил, что главным героем картины станет известный взломщик Людвиг Дитер.

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