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Директор OBS ответил на резкие слова Ефимовой об утренних заплывах на ОИ-2020
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Спорт
Директор OBS ответил на резкие слова Ефимовой об утренних заплывах на ОИ-2020
TACC  /  Joel Marklund

Токио, 26 июля. Пловчиха Юлия Ефимова выступила за проведение финальных заплывов вечером, указав, что «деньги решают все».

Исполнительный директор Олимпийской службы вещания (OBS) Яннис Эксархос отреагировал на слова российской пловчихи Юлии Ефимовой, которая выразила недовольство ранним временем соревнований.

По его словам, служба вещание касательно этого вопроса консультировалась с Международной федерацией плавания, поскольку этот вопрос возникает не впервые.

«Раньше соревнования так проводились на Олимпийских играх в Пекине, на чемпионате мира в Южной Корее, такие вопросы были согласованы», — цитирует ТАСС Эксархоса.

Он отметил, что атлеты были в курсе ситуации и намеренно готовились к этому.

Ранее в понедельник сообщалось, что российские пловчихи Юлия Ефимова и Евгения Чикунова вышли в финал в стометровке брассом на Олимпийских играх в Токио.

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