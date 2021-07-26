Названы три заболевания, к которым может привести частое употребление картофеля

Москва, 26 июля. Картофель уже давно стал частью рациона большинства людей, однако его частое употребление может привести к развитию нескольких серьезных заболеваний.

В первую очередь этот овощ представляет опасность из-за высокого гликемического индекса. Как следствие, организм быстро усваивает углеводы, а затем в крови наблюдаются резкие перепады уровня сахара и инсулина. Быстрое расщепление на глюкозу чревато возникновением диабета.

Кроме того, у человека скорее возвращается чувство голода, что зачастую становится причиной переедания. Злоупотребление картофелем в перспективе может способствовать ожирению, а также сердечным заболеваниям, передает Express.

Этому корнеплоду можно найти достойную альтернативу. Так, диетологи советуют обратить внимание на морковь, батат и тыкву.

Наряду с этим стоит больше налегать на продукты с клетчаткой. Такая пища поддерживает хорошее пищеварение и помогает изменить состав кишечных бактерий, укрепляя иммунитет, сообщает «Ридус».