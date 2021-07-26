Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:23
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
10:14
Общество
В России предложили запретить продажу животных на рынках и зоомагазинах
10:13
Политика
Япония внимательно отнеслась к предложению Путина по Курильским островам
10:07
Политика
МИД Японии вызвал российского посла на фоне визита Мишустина на Итуруп
10:06
Спорт
Россияне завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с вышки на ОИ
10:02
Общество
Россиянка объяснила, как сэкономить на перелете в Египет
10:02
Политика
Китай призвал США не рассматривать себя в качестве условного противника
Все новости

Названы три заболевания, к которым может привести частое употребление картофеля

  /   Обновлено: 26 июля 2021 09:25
Общество
Названы три заболевания, к которым может привести частое употребление картофеля
pxhere.com

Москва, 26 июля. Картофель уже давно стал частью рациона большинства людей, однако его частое употребление может привести к развитию нескольких серьезных заболеваний.

В первую очередь этот овощ представляет опасность из-за высокого гликемического индекса. Как следствие, организм быстро усваивает углеводы, а затем в крови наблюдаются резкие перепады уровня сахара и инсулина. Быстрое расщепление на глюкозу чревато возникновением диабета.

Кроме того, у человека скорее возвращается чувство голода, что зачастую становится причиной переедания. Злоупотребление картофелем в перспективе может способствовать ожирению, а также сердечным заболеваниям, передает Express.

Этому корнеплоду можно найти достойную альтернативу. Так, диетологи советуют обратить внимание на морковь, батат и тыкву.

Наряду с этим стоит больше налегать на продукты с клетчаткой. Такая пища поддерживает хорошее пищеварение и помогает изменить состав кишечных бактерий, укрепляя иммунитет, сообщает «Ридус».

Вернуться назад

Все новости / Общество / Названы три заболевания, к которым может привести частое употребление картофеля
картофель рацион заболевания
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru