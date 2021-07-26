Сотни домов в Саратове остались без воды из-за коммунальной аварии

Саратов, 26 июля. Из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались почти три сотни домов. Пострадали жители Заводского и Волжского районов.



Авария произошла на улице Огородной, вода из прорванных труб затопила несколько кварталов. Завершить работы коммунальные службы обещают к шести часам вечера.

«Авария случилась совсем недалеко от нас. Следует отдать должное коммунальщикам, которые прибыли достаточно быстро. Будем надеяться, что они сумеют сделать все в срок: не хочется проводить вечер без воды», — рассказала корреспонденту ФАН жительница улицы Нагорной Татьяна Бекетова.

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