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Сотни домов в Саратове остались без воды из-за коммунальной аварии
Происшествия
Сотни домов в Саратове остались без воды из-за коммунальной аварии
pixabay.com  / 

Саратов, 26 июля. Из-за коммунальной аварии без холодного водоснабжения остались почти три сотни домов. Пострадали жители Заводского и Волжского районов. 

Авария произошла на улице Огородной, вода из прорванных труб затопила несколько кварталов. Завершить работы коммунальные службы обещают к шести часам вечера.  

«Авария случилась совсем недалеко от нас. Следует отдать должное коммунальщикам, которые прибыли достаточно быстро. Будем надеяться, что они сумеют сделать все в срок: не хочется проводить вечер без воды», — рассказала корреспонденту ФАН жительница улицы Нагорной Татьяна Бекетова. 

Рейсы из Саратова в Турцию возобновились после долгого перерыва. Самолет Airbus A321 отправился в Анталью.  

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