Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:23
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
10:14
Общество
В России предложили запретить продажу животных на рынках и зоомагазинах
10:13
Политика
Япония внимательно отнеслась к предложению Путина по Курильским островам
10:07
Политика
МИД Японии вызвал российского посла на фоне визита Мишустина на Итуруп
10:06
Спорт
Россияне завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с вышки на ОИ
10:02
Общество
Россиянка объяснила, как сэкономить на перелете в Египет
10:02
Политика
Китай призвал США не рассматривать себя в качестве условного противника
Все новости

Ученые объяснили, какую пользу для организма может принести употребление дыни

  /   Обновлено: 26 июля 2021 09:24
Общество
Ученые объяснили, какую пользу для организма может принести употребление дыни
wikipedia.org  /  Scott Bauer, USDA ARS / Общественное достояние

Москва, 26 июля. Плоды дыни имеют множество полезных свойств для человеческого организма. Из-за большого содержания калия она помогает бороться с гипертонией.

Также дыня содержит минеральные соли. При ее употреблении человек может побороть отечность в ногах, так как выведение лишней воды происходит естественным образом.

Средней плод дыни покрывает суточную норму калия в 40%. Такая информация опубликована на портале Pourquoi Docteur.

Полезные свойства дыни препятствуют снижению риска развития некоторых видов онкологических заболеваний. Ученые утверждают, что плод содержит флавоноиды, которые способны защитить от рака груди и опухолей толстой кишки.

Как ранее сообщалось, названы восстанавливающие работу печени продукты. Дыня предотвращает развитие жирового фиброзного гепатоза.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Ученые объяснили, какую пользу для организма может принести употребление дыни
питание дыня польза
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru