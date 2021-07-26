Ученые объяснили, какую пользу для организма может принести употребление дыни

Москва, 26 июля. Плоды дыни имеют множество полезных свойств для человеческого организма. Из-за большого содержания калия она помогает бороться с гипертонией.

Также дыня содержит минеральные соли. При ее употреблении человек может побороть отечность в ногах, так как выведение лишней воды происходит естественным образом.

Средней плод дыни покрывает суточную норму калия в 40%. Такая информация опубликована на портале Pourquoi Docteur.

Полезные свойства дыни препятствуют снижению риска развития некоторых видов онкологических заболеваний. Ученые утверждают, что плод содержит флавоноиды, которые способны защитить от рака груди и опухолей толстой кишки.

Как ранее сообщалось, названы восстанавливающие работу печени продукты. Дыня предотвращает развитие жирового фиброзного гепатоза.