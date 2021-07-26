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Названы самые полезные для кровяного давления продукты на завтрак
Общество
Названы самые полезные для кровяного давления продукты на завтрак
pixabay.com

Вашингтон, 26 июля. Показатели артериального давления можно привести в норму, если правильно питаться по утрам. Врачи назвали самые полезные блюда и продукты.

Одним из наиболее популярных и полезных блюд на завтрак является овсяная каша. Как сообщает издание Reliance Health, овес положительно влияет на состояние организма человека. Благодаря высокому содержанию клетчатки и небольшому количеству натрия в его составе, данная крупа является полезной для людей с высоким артериальным давлением. Эксперты рекомендуют добавлять в кашу мед, фрукты и орехи.

Не менее полезным являются и йогурты. Их полезные свойства связаны с наличием кальция в составе. Врачи советуют отдавать предпочтение йогуртам без добавления сахара. Также для снижения кровяного давления следует есть бананы и апельсины на завтрак.

Некоторые фрукты также способствуют снижению уровня холестерина в крови. К ним, в частности, относится авокадо. Медицинские специалисты рекомендуют употреблять вишню и обогащенный стеролами апельсиновый сок.

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