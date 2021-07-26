Ученые из США объяснили, почему не стоит пропускать вторую дозу вакцины от COVID-19

Вашингтон, 26 июля. Первая доза вакцины против коронавирусной инфекции увеличивает уровень специфических антител, однако не в том количестве, которое необходимо.

Именно вторая доза оказывает мощное воздействие, намного превосходящее эффект первой вакцины. Об этом заявили американские ученые из Стэнфордского университета.

«Это стимулировало многократное повышение уровня антител, потрясающий Т-клеточный ответ, который отсутствовал только после первой вакцины, и усиленный врожденный иммунный ответ», — объяснил профессор патологии, микробиологии и иммунологии Бали Пулендран.

Россиянам ранее объяснили, когда можно привиться от гриппа после вакцинации против COVID-19. По словам медиков, лучше всего выдержать месячный интервал.