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Ученые из США объяснили, почему не стоит пропускать вторую дозу вакцины от COVID-19
Общество
Ученые из США объяснили, почему не стоит пропускать вторую дозу вакцины от COVID-19
pixabay.com

Вашингтон, 26 июля. Первая доза вакцины против коронавирусной инфекции увеличивает уровень специфических антител, однако не в том количестве, которое необходимо.

Именно вторая доза оказывает мощное воздействие, намного превосходящее эффект первой вакцины. Об этом заявили американские ученые из Стэнфордского университета.

«Это стимулировало многократное повышение уровня антител, потрясающий Т-клеточный ответ, который отсутствовал только после первой вакцины, и усиленный врожденный иммунный ответ», — объяснил профессор патологии, микробиологии и иммунологии Бали Пулендран.

Россиянам ранее объяснили, когда можно привиться от гриппа после вакцинации против COVID-19. По словам медиков, лучше всего выдержать месячный интервал.

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здоровье вакцинация коронавирус
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