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Американские ученые разработали ультратонкий магнит
Технологии
Американские ученые разработали ультратонкий магнит
pixabay.com

Вашингтон, 26 июля. Специалисты Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали двумерный магнит толщиной в один атом, работающий при комнатной температуре.

Разработка этой технологии должна привести к появлению новых приложений в вычислительной технике и электронике. Благодаря ей можно будет создать новые компактные устройства спинтронной памяти высокой плотности, заявили специалисты.

На данный момент магниты современных запоминающих устройств обычно состоят из тонких магнитных пленок. Однако их толщина все равно превышает сотни тысяч атомов. На протяжении многих лет инженеры искали способ сделать 2D-магниты намного тоньше. Это позволяет хранить данные с более высокой плотностью.

Как ранее сообщалось, американские исследователи создали ультразвуковой пластырь, предсказывающий сердечный приступ. Он помогает врачам диагностировать сердечно-сосудистые заболевания.

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