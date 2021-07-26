Скончалась актриса из сериала «Мухтар» Пасютина

Минск, 26 июля. Умерла актриса театра и кино Зинаида Пасютина. Ей было 74 года, сообщает Белорусский государственный университет культуры и искусств (БГУКИ).

О причинах смерти Пасютиной не сообщалось. Также пока еще не назначена дата и место прощания с актрисой. В театре рассказали, что умершая Пасютина более 40 лет работала в театре.

На больших экранах Зинаида Пасютина начала появляться в 80-х годах прошлого века. Известность ей принесли роли в таких работах, как «Плач перепелки», «Фабрика грез», «Капитан Гордеев» и «Мухтар. Новый след».

Умерла актриса театра и кино, заслуженная артистка России Любовь Альбицкая. Альбицкой было 80 лет, сообщалось ранее. Зрителям она запомнилась ролью Лючии в драме Юлия Райзмана «Визит вежливости», сообщал сайт 360tv.ru.